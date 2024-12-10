الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظرائه من دول عربية الوضع في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم الثلاثاء أن الوزير أنتوني بلينكن بحث اليوم الثلاثاء مع نظرائه من الأردن والإمارات وقطر ومصر الوضع في سوريا.



وقال ميلر في إفادة صحفية لوزارة الخارجية إن هيئة تحرير الشام تستخدم الكلمات الصحيحة، لكن الولايات المتحدة ستحكم عليها من خلال أفعالها.