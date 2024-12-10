قائد القيادة المركزية يزور القوات الأميركية وقوات يقودها الأكراد في سوريا

أعلن الجيش الأميركي أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا زار سوريا اليوم الثلاثاء للقاء القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والمدعومة من واشنطن.



وذكر البيان: "تلقى كوريلا تقييمًا مباشرًا لتدابير حماية القوات والوضع السريع التطور والجهود الجارية لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من استغلال الوضع الحالي".