أميركا تقر صفقة محتملة لبيع معدات صيانة للكويت مقابل 300 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان اليوم الثلاثاء أنها أقرت صفقة محتملة لبيع معدات صيانة مركبات إلى الكويت مقابل قيمة تقديرية 300 مليون دولار.



والشركات المتعاقدة الرئيسية هي بي.إيه.إي سيستمز وليوناردو دي.آر.إس وإل3هاريس كوربوريشن ونورثروب جانمن وآر.تي.إكس كوربوريشن.