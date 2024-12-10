وورلد سنترال كيتشن تفصل عشرات العاملين في غزة بعد إتهامات إسرائيلية

أفاد ثلاثة عاملين في منظمة وورلد سنترال كيتشن، ومقرها الولايات المتحدة، لرويترز بأن المنظمة أنهت عمل عشرات الفلسطينيين لديها في قطاع غزة بعد أن قالت إسرائيل إن 62 موظفًا على الأقل مرتبطون بجماعات مسلحة.



وأكدت وورلد سنترال كيتشن في رسالة إلى الموظفين أنها "أجرت تغييرات" بعد أن طالبت إسرائيل بإجراء تحقيق في ممارسات التوظيف بغزة.



وقالت: "ينبغي عدم اعتبار القرار قناعة من ورلد سنترال كيتشن بأن الأفراد ينتمون إلى أي منظمة إرهابية"، مضيفة أن إسرائيل لم تطلعها على ما لديها من معلومات المخابرات في هذا الصدد و "لا نعرف على أي أساس ذكرت إسرائيل أسماء هؤلاء الأفراد".



وأوضحت أنها اتخذت القرار "لحماية فريقنا وعملياتنا". وأكد متحدث باسم وورلد سنترال كيتشن تسريح 62 شخصًا.