الجولاني: سوريا لن تنخرط "في حرب أخرى"

رأى أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام التي شنت وفصائل حليفة هجومًا أطاح الرئيس بشار الأسد، أن الشعب السوري "منهك" جراء أعوام النزاع، وأن البلاد لن تشهد "حربًا أخرى".وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع إن "الناس منهكة من الحرب. لذا البلاد ليست مستعدة لحرب أخرى، وهي لن تخرط في حرب أخرى"، وذلك في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية بثت الثلاثاء.