رئيس الحكومة الإنتقالية في سوريا يرى أن الوقت حان لـ"الإستقرار والهدوء"

شدد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير على أن الوقت قد حان لينعم مواطنوه بـ"الاستقرار والهدوء"، وذلك بعيد تكليفه تولي هذه المسؤولية بعد يومين على إسقاط فصائل المعارضة المسلحة الرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لنحو ربع قرن.



وكلفت هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بحكم الأسد، البشير الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب معقل فصائل المعارضة بشمال غرب البلاد، برئاسة حكومة تصريف الأعمال.



وقال البشير لقناة الجزيرة القطرية: "الآن يعني حان الوقت بأن يشعر هذا الشعب بالاستقرار والهدوء"، وذلك بعد ساعات من تكليفه بتولي رئاسة الحكومة حتى الأول من آذار 2025.



وأتت هذه الخطوة في مسار المرحلة الانتقالية بعد أكثر من خمسة عقود على حكم آل الأسد في سوريا، في وقت واصلت إسرائيل تدمير منشآت عسكرية سورية.