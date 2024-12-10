الإمارات تدين بشدة "إستيلاء" إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان

دانت الإمارات بشدة "استيلاء" القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة التي ينتشر فيها جنود الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء الثلاثاء.وقالت وزارة الخارجية في بيان: "دانت دولة الإمارات بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان"، مؤكدةً حرص الدولة على "وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".واعتبرت أن "هذا الاستيلاء يعد خرقًا وانتهاكًا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974".وأكدت الوزارة "رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".