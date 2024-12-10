الجيش الأميركي: إحباط هجوم شنته جماعة الحوثي على سفن في خليج عدن

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجومًا شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس إن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء عبور السفن للخليج الاثنين والثلاثاء.



وأضافت: "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأميركية".



وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال في وقت سابق الثلاثاء إن الجماعة استهدفت ثلاث سفن إمداد أميركية ومدمرتين أميركيتين مرافقتين لها في خليج عدن.