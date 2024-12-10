البنتاغون: أميركا تجري عملية إعتراض ناجحة لصاروخ باليستي قبالة جوام

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء أن وكالة الدفاع الصاروخي نجحت في اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من الجو قبالة إقليم جوام الأميركي للمرة الأولى‭ ‬في إطار عملية تجريبية.



وجوام هو إقليم تابع للولايات المتحدة في غرب المحيط الهادي ويعد موقعًا عسكريًا استراتيجيًا نظرًا لقربه من الصين أكثر من هاواي، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الوجود الأميركي في المنطقة وردع أي خصوم محتملين.



ويؤكد الاعتراض الناجح للصاروخ التزام البنتاغون بتعزيز الأنظمة الدفاعية في جوام ضد أي تهديدات صاروخية متطورة.



وأشاد مدير وكالة الدفاع الصاروخي هيث كولينز باعتراض الصاروخ، ووصفه بأنه "جهد جماعي هائل"، مؤكدًا أهميته في التحقق من أنظمة التتبع المشتركة وقدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة لجوام.