وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق حاول الانتحار في سجنه

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء الأربعاء أنّ وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار في السجن بعدما أوقف بسبب ضلوعه في المحاولة الفاشلة التي قام بها الرئيس يون سوك يول الأسبوع الماضي لفرض الأحكام العرفية في البلاد.



وقالت الوكالة إنّ كيم الذي استقال الخميس حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.