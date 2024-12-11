مصدر في القيادة السورية الجديدة للـLBCI: هذه راية التوحيد وليست راية جبهة النصرة ولا هيئة تحرير الشام

كشف مصدر في القيادة السورية الجديدة للـLBCI، تعليقاً على الانتقادات التي طالت رفع علم ديني إلى جانب علم الثورة السورية في لقاءات رئيس حكومة الانقاذ محمد البشير ان " هذه راية التوحيد، ليست راية جبهة النصرة ولا هيئة تحرير الشام، وفي المرحلة المقبلة ستُرفع راية الثورة السورية بمفردها في الدوائر الرسمية، ولكن لماذا كل هذا الانتقاد، العلم كعلم الممكلة العربية السعودية، ولكن من دون سيف".