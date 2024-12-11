أربعة قتلى و19 جريحا بضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب 19 آخرون الثلاثاء في ضربة صاروخية روسية "دمّرت" عيادة خاصة في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، في حصيلة مرشحة للارتفاع بحسب السلطات.وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف على حسابه على تطبيق تلغرام إن الهجوم وقع بعد الظهر واستهدف "بنى تحتية مدنية" وسط مدينة زابوريجيا.من جهتها، أعلنت الشرطة في حصيلة جديدة أنّ القصف أوقع أربعة قتلى و19 جريحا، أحدهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.وأعربت الشرطة عن خشيتها من ارتفاع الحصيلة، مشيرة إلى أنّ أعمال البحث تحت الأنقاض لم تنته بعد.