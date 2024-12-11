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دعوة إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار دولية
2024-12-11 | 02:06
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دعوة إلى وقف إطلاق نار &quot;غير مشروط&quot; في غزة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
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دعوة إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن.

واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.

وعطل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.

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