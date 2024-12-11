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خامنئي: ما حصل في سوريا نتيجة لخطة أميركية - صهيونية ولجارتها دور واضح
أخبار دولية
2024-12-11 | 02:23
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خامنئي: ما حصل في سوريا نتيجة لخطة أميركية - صهيونية ولجارتها دور واضح
رأى المرشد الإيراني علي خامنئي أن ما حصل في سوريا هو "بلا شك نتيجة خطة مشتركة أميركية - صهيونية"، معلنا أنه "لدينا وثائق تدل على ذلك"، بحسب "روسيا اليوم".
وقال : "هناك دورًا واضحًا لإحدى الدول الجارة لسوريا وهي لعبته وتلعبه الآن أيضا، وهذا ما يراه الجميع، لكن أولئك هم العامل الأساسي".
وشدد على أن "المتآمر الأساسي والمخطط الأساسي وغرفة التحكم الأساسية تقع في أميركا والكيان الصهيوني"، مؤكدا أنه "لدينا قرائن على ذلك، وهذه القرائن لا تبقي للمرء أي مجال للشك والتردد".
أخبار دولية
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