رئيس الوزراء السوري الجديد لصحيفة إيطالية: أدعو السوريين في الخارج إلى العودة

دعا رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع، للعودة الى وطنهم عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت الأربعاء.



وقال البشير لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها. عودوا"، مشددا على أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا" ستكون مضمونة.