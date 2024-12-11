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الكرملين: نريد رؤية سوريا مستقرة...ونتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا

أخبار دولية
2024-12-11 | 04:55
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الكرملين: نريد رؤية سوريا مستقرة...ونتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا
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الكرملين: نريد رؤية سوريا مستقرة...ونتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا

اعلن الكرملين الأربعاء إنه يريد أن "يستقر الوضع في أسرع وقت ممكن" في سوريا بعد سقوط حليفه بشار الأسد، ودان الضربات التي نفذتها إسرائيل في البلاد ودخول قواتها المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي "نود أن يستقر الوضع في البلاد في أسرع وقت ممكن، بطريقة أو بأخرى"، مضيفا أن "الضربات والتحركات في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة لا تساهم" في ذلك.
 
وأكد الكرملين أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو بعد سقوط حليفها بشار الأسد.

وقال بيسكوف "نبقي على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا، لأن لدينا قاعدة (عسكرية) هناك وبعثة دبلوماسية. والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية".

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