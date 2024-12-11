بلومبرغ تكشف سبب عدم تعقب طائرة الأسد عند مغادرته سوريا



كشفت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن عملاء المخابرات الروسية نظموا عملية الهروب ونقلوا بشار الأسد عبر القاعدة الروسية في سوريا.



وأقنعت روسيا الأسد بالفرار إلى موسكو بعد أن خلصت إلى أنه سيخسر الحرب ضد المعارضة.



وكشفت ايضاً أنه تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة لتجنب تعقب الأسد.