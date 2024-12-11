البابا فرنسيس يدعو إلى “الاحترام المتبادل” بين الأديان في سوريا

دعا البابا فرنسيس الأربعاء إلى “الاحترام المتبادل” بين الأديان في سوريا، بعد ثلاثة أيام من إطاحة فصائل سورية معارضة رئيس النظام السوري بشار الأسد.وقال البابا خلال الجلسة الأسبوعية العامة في ساحة القديس بطرس “أصلي… من أجل أن يعيش الشعب السوري في سلام وأمن في أرضه وأن تسير الديانات المختلفة معا في صداقة واحترام متبادل من أجل خير تلك الأمة التي عانت سنوات طويلة من الحرب”.كما دعا إلى إيجاد “حل سياسي يمكن أن يعزز بشكل مسؤول استقرار البلاد ووحدتها بعيدا عن الصراعات والانقسامات”.