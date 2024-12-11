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ألمانيا تدعو تركيا وإسرائيل إلى عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا

أخبار دولية
2024-12-11 | 07:46
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ألمانيا تدعو تركيا وإسرائيل إلى عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا
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ألمانيا تدعو تركيا وإسرائيل إلى عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء، تركيا وإسرائيل إلى عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وقالت بيربوك: "اذا أردنا سوريا مسالمة، فيجب ألا تكون سلامة أراضي البلاد موضع تهديد، ويجب ألا تهدد الدول المجاورة مثل تركيا وإسرائيل اللتين تثبّتان مصالحهما الأمنية، هذا المسار (السياسي) من خلال أفعالهما".

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ألمانيا

تركيا

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سوريا

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