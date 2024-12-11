ألمانيا تقدم 8 ملايين يورو في صورة مساعدات إنسانية لسوريا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها ستقدم ثمانية ملايين يورو إضافية (8.4 مليون دولار) في صورة مساعدات إنسانية لسوريا، وستزيد من وجودها هناك وتجعل وزير الدولة توبياس ليندنر ممثلا لألمانيا هناك.



وقالت وهي تقدم خطة عمل من ثماني نقاط: "نرى لحظة أمل". لكنها ذكرت أن الوضع "ليس مستقرا على الإطلاق".



واعتبرت أنه يجب تنسيق عودة اللاجئين السوريين مع الشركاء في أوروبا والأمم المتحدة.