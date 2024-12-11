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المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها
أخبار دولية
2024-12-11 | 08:19
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المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها
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المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها
اعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط للـLBCI أن هدف الثورة السورية كان واضحاً من اليوم الأول وهو إسقاط نظام الأسد المجرم والآن نحن نريد أن نبني بلدنا ونحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ويجب ألا يكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل.
وقال: "سوريا الجديدة ستكون دولة مدنية".
وأضاف: "السفراء الذين التقاهم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة انتقالية محمد البشير، وهم سفراء السعودية والإمارات والأردن والعراق والبحرين وعُمان وإيطاليا، وعدوا برفع مستوى التنسيق مع الحكومة الانتقالية".
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