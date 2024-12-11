قائد هيئة تحرير الشام: لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين السوريين وتصفيتهم



أكد قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني الأربعاء أنه لن يتم العفو عن المتورطين بـ"تعذيب المعتقلين" في السجون السورية، بعد إطلاق سراح الآلاف من السجون السيئة السمعة عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.



وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع في بيان على تطبيق تلغرام "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم.. وسنلاحقهم في بلدنا" مطالبا الدول "بتسليمنا من فرّ إليهم من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة".

