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بلينكن يتوجه الأربعاء إلى الأردن وتركيا لبحث الوضع في سوريا

أخبار دولية
2024-12-11 | 08:31
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بلينكن يتوجه الأربعاء إلى الأردن وتركيا لبحث الوضع في سوريا
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بلينكن يتوجه الأربعاء إلى الأردن وتركيا لبحث الوضع في سوريا

سيتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى الأردن ثم إلى تركيا لبحث الوضع في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وفي محادثات الخميس المقررة في مدينة العقبة على البحر الأحمر وبعدها بيوم في أنقرة، "سيؤكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لعملية انتقالية شاملة بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وممثلة" للجميع، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

أخبار دولية

بلينكن

الأردن

تركيا

سوريا

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