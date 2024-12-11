برلين: سوريا على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون التطورات في سوريا عندما يجتمعون في برلين غدا الخميس، إضافة إلى الدعم لأوكرانيا.



وأضاف المتحدث للصحفيين: "نظرا للأحداث الدرامية في سوريا على مدى الأيام القليلة الماضية، لن تندهشوا من وجود مسألة مهمة ثانية، وهي التطورات الحالية في سوريا وتأثيرها على المنطقة وأوروبا".