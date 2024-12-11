اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تعد منفذا أساسيا للعديد من اللاجئين الى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل موقت دراسة طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، لتحذو بذلك حذو العديد من الدول الغربية عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.



وقال وزير الهجرة اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في تصريحات إذاعية الأربعاء: "نقوم بشكل موقت بتجميد (...) كل إجراءات (طلب اللجوء من قبل سوريين) الى أن نتمكن من إجراء تقييم المعطيات الجديدة" في سوريا.



وأضاف: "لم يعد بإمكان سوري الحصول على اللجوء إذا تذرع بتعرضه للاضطهاد من قبل نظام الأسد بعد زواله".



منذ إطاحة الدكتاتور السوري بشار الأسد، أعلنت العديد من الدول الأوروبية منها ألمانيا والنمسا والسويد التي استقبلت عددا كبيرا من السوريين، تجميد دراسة طلبات اللجوء الحالية.



وتدفق إلى اليونان آلاف اللاجئين السوريين خصوصا عامي 2015 و2016، قادمين من تركيا. وغادر معظمهم اليونان للالتحاق بألمانيا التي تستضيف أكبر جالية سورية في أوروبا.



واعتبر الوزير أن التحول الديموقراطي المنشود في سوريا "سيمهد الطريق لعودة آمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم وسيشكل نهاية تدفق اللاجئين من هذا البلد الذي عانى لفترة طويلة".



وبحسب الوزير، فإن حوالى 99 % من السوريين في اليونان يذكرون أن اضطهادهم من قبل نظام بشار الأسد السبب الرئيسي لطلب اللجوء.



ويشمل التعليق الموقت لمعالجة طلبات اللجوء "ثلث الأشخاص" أو نحو 95 ألف طالب لجوء سوري في مخيمات في اليونان خصوصا في جزر بحر إيجه ومنطقة إيفروس المتاخمة لتركيا.



وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 58200 مهاجر إلى جزر بحر إيجه القريبة من السواحل التركية منذ بداية عام 2024، 39% منهم سوريون.