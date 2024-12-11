غوتيريش: نرى بارقة أمل في سوريا بعد نهاية حكم الأسد

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، أن هناك بارقة أمل في سوريا بعد أن أطاحت جماعات المعارضة المسلحة بالرئيس بشار الأسد.



وقال جوتيريش خلال زيارة لجنوب أفريقيا: "نشهد إعادة تشكيل للشرق الأوسط بينما نتحدث... ونرى بادرة أمل بعد نهاية الدكتاتورية في سوريا".



وأوضح عقب اجتماعه مع وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بالانتقال السلس للسلطة في سوريا.



وقال للصحفيين: "من واجبنا أن نفعل كل شيء لدعم القادة السوريين الجدد للتأكد من قدرتهم على التعاون وتحقيق انتقال سلس (للسلطة)".