مستجدات الأوضاع في سوريا بين بن فرحان وبيدرسون

تلقى وزیر الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.



وجرى في خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا.