بوتين: روسيا تتعاون مع دول بريكس لتكوين تحالف في الذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستطور الذكاء الاصطناعي مع شركائها في مجموعة بريكس ودول أخرى، في محاولة لتحدي هيمنة الولايات المتحدة على هذه التقنية.



وقال بوتين في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بموسكو: "أنا واثق من أن التحالف الدولي لمؤسسات ومعاهد تطوير الذكاء الاصطناعي الوطنية في دول بريكس وبلدان أخرى مهتمة بالأمر سيعطي دفعة كبيرة لمثل هذا التعاون".



وأضاف: "سنطلق هذا التحالف اليوم".