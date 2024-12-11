اعتقال 16 شخصا في اليونان بتهمة الانتماء لعصابات إجرامية تركية

أعلنت السلطات اليونانية أن الشرطة اعتقلت 16 شخصا وصادرت مخدرات وأسلحة في عملية تهدف إلى تفكيك جماعات إجرامية تركية تنشط داخل البلاد.وشهدت اليونان في السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في عدد الأتراك الذين تورطوا في عمليات إطلاق نار أو اعتقلوا بتهمة حيازة أسلحة.وربطت مصادر في الشرطة الزيادة بوجود عدد أكبر من أفراد عصابات إجرامية فروا من تركيا إلى اليونان واشتبكوا مع بعضهم البعض على أرض أجنبية، بحسب ما ذكرت "رويترز".وقُتل مواطنان تركيان هذا الأسبوع وأصيب ثالث بجروح خطيرة في هجوم مسلح بجنوب أثينا، ولا تزال الواقعة قيد التحقيق.وقالت الشرطة في تشرين الثاني إنها نجحت في تفكيك عصابة تركية مكونة من أفراد عدة تقوم بتهريب المخدرات.كما حبست السلطات مواطنا تركيا (22 عاما) في حزيران على ذمة محاكمته بتهمة قتل تركي آخر وإصابة ثالث بجروح خطيرة في هجوم مسلح بمدينة بيرايوس الساحلية.