مسؤول أميركي: روسيا قد تستهدف أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك "في الأيام المقبلة"

أعلن مسؤول أميركي أن روسيا قد تستهدف أوكرانيا قريبا بصاروخ أوريشنيك وهو سلاح جديد استخدمته موسكو لأول مرة لتنفيذ ضربة الشهر الماضي.



وقال المسؤول: "أشارت روسيا إلى نيتها إطلاق صاروخ أوريشنيك تجريبي آخر على أوكرانيا، على الأرجح في الأيام المقبلة".