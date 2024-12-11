إسرائيل تبلغ واشنطن بتوافر "فرصة" لابرام اتفاق لاستعادة الرهائن من غزة

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نظيره الأميركي لويد أوستن بـأن ثمة "فرصة حاليا" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن المتبقين ممن تم احتجازهم في تشرين الأول 2023.



وقال كاتس لأوستن في خلال مكالمة هاتفية: "ثمة فرصة حاليًا للتوصل إلى اتفاق جديد".



وأضاف وفق بيان صادر عن مكتبه: "نأمل في إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون".