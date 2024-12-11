أوربان: أوكرانيا "رفضت" وقفا لإطلاق النار خلال فترة الميلاد وتبادلا للسجناء

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "رفض" اقتراحا لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال فترة عيد الميلاد.



وكتب أوربان على منصة "اكس": "في نهاية فترة رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي، بذلنا جهودا جديدة من أجل إحلال السلام. اقترحنا وقفا لإطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلا واسع النطاق للسجناء"، مضيفا أنه "من المحزن" أن زيلينسكي "رفض واستبعد بشكل واضح" المقترحات.