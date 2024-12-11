زعيم المعارضة السورية: سنعمل على حل قوات الأمن التابعة لنظام الأسد

أكد زعيم المعارضة السورية أحمد الشرع، والمعروف باسم أبو محمد الجولاني، لرويترز في بيان مكتوب اليوم، أنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وأشار الى أن هيئة تحرير الشام التي يتزعمها وتحكم الآن أغلب أنحاء سوريا تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها.