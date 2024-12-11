البنتاغون يرحب بتصريحات زعيم المعارضة السورية عن الأسلحة الكيماوية وينتظر الأفعال

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن واشنطن ترحب بأحدث تصريحات لزعيم المعارضة السورية بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال.



وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ للصحفيين: "نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن... الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضا".



