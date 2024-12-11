زيلينسكي ينتقد رئيس وزراء المجر بسبب مكالمة مع بوتين حول أوكرانيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمناقشته الوضع في أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي منشور على موقع التواصل إكس، قال أوربان، الذي حافظ على علاقة وثيقة ببوتين مقارنة بزعماء أوروبيين آخرين طوال فترة الحرب المستمرة منذ 33 شهرا في أوكرانيا، إن مكالمة اليوم استمرت ساعة وإن "هذه هي الأسابيع الأكثر خطورة" في الحرب.



وقال زيلينسكي على إكس في تعليقات بدت وكأنها تسخر من محاولات أوربان المزعومة لإطلاق "مهمة سلام" من أجل أوكرانيا: "لا ينبغي لأحد أن يجمل صورته على حساب الوحدة".



وأضاف زيلينسكي في إشارة إلى قرار روسيا منح الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد حق اللجوء السياسي: "نأمل جميعا على الأقل ألا يتصل أوربان بالأسد في موسكو للاستماع إلى محاضراته لمدة ساعة أيضا".



وفي رد على منشور الرئيس الأوكراني قال أوربان إن المجر اقترحت "وقف إطلاق النار في فترة عيد الميلاد" وتبادل الأسرى، لكن زيلينسكي "رفض ذلك واستبعد حدوثه كما هو واضح".



ودأب مسؤولون أوكرانيون على القول إن وقف إطلاق النار سيكون في صالح موسكو، لأنه قد يجمد خطوط المواجهة الحالية مع سيطرة روسيا على حوالي 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية.