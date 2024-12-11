موسكو: منح قروض لكييف مضمونة بأصول روسية مجمدة "عملية سرقة"

اعتبرت روسيا أن توفير الولايات المتحدة قرضا بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا مضمونا بأصول روسية مجمدة "عملية سرقة"، مهددة بالرد على ذلك.



ووصفت وزارة الخارجية هذا الأمر على أنه "عملية سرقة لن تمر من دون رد"، مؤكدة أن روسيا "لديها القدرة الكافية للرد من خلال مصادرة أصول غربية في نطاق سيادتها".