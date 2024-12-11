مطار دمشق الدولي يستأنف عمله خلال أيام

يستأنف مطار دمشق المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد الأحد، عمله "خلال أيام"، وفق ما أفاد مديره أنيس فلوح الأربعاء وكالة فرانس برس.



وأكّد فلوح "إن شاء الله، سيتم افتتاح المطار بأقصى سرعة لأننا نعمل بشكل مستمر".



وأضاف: "يمكن أن نبدأ بشكل سريع (بعملية) مرور الطائرات في الأجواء السورية، بعدما تم إغلاقها".



وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس مسلحين من الفصائل ينتشرون حول المطار، بينما كان موظفون يتابعون عملهم في داخل المطار حيث انتشرت قوات أمن مرتبطة بالسلطة الجديدة.



وغادر الجيش السوري وقوات الأمن السورية المطار فجر الأحد مع تقدّم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها نحو المدينة.



وبحسب مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن فقد "غادر الأسد سوريا عبر مطار دمشق الدولي، قبل أن ينسحب عناصر الجيش والأمن" من المطار فجر الأحد.



وقال مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي، إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها ثمان من طراز إيرباص ايه 320-20.