إسرائيل ترفض اتهامات إيران حول مسؤوليتها عن سقوط نظام الأسد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفض اسرائيل الاتهامات الإيرانية بوجود "مؤامرة أميركية-إسرائيلية مشتركة" للإطاحة بنظام الأسد في سوريا، متهما ايران بمحاولة إقامة "جبهة شرقية" على الحدود مع الأردن.



وقال كاتس في خلال جولة مع قادة عسكريين على الحدود الأردنية إن المرشد الإيراني الأعلى آية الله: "خامنئي "اتهم اليوم إسرائيل بسقوط الأسد... على خامنئي أن يلوم نفسه" بدلا من ذلك ويكف عن تمويل المجموعات المسلحة "في سوريا ولبنان وغزة لبناء الأذرع التي يوجهها في محاولة لهزيمة دولة إسرائيل".



وأضاف: "جئت اليوم إلى هنا لأضمن أن إيران لن تنجح في بناء ذراع الأخطبوط التي تخطط لها وتعمل على إنشائها هنا من أجل إقامة جبهة شرقية ضد دولة إسرائيل".



وأشار كاتس إلى أن إيران تقف وراء "محاولات تهريب الأسلحة وتمويل وتعزيز الإرهاب (في الضفة الغربية المحتلة) عبر الأردن".



ولفت الى إنه أصدر تعليمات للجيش "بزيادة العمليات الهجومية ضد أي نشاط إرهابي" في الضفة الغربية و"تسريع بناء السياج على الحدود الإسرائيلية-الأردنية".



وشدد على انه "لا يجب أن يشكك أحد في أن ما حدث في سوريا هو نتاج نتاج مخطط أميركي صهيوني مشترك".

