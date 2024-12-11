تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من حركة طالبان

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابول، بحسب ما ذكر موقع سايت الذي يرصد أنشطة الجهاديين.



وكانت سلطات طالبان قد حمّلت تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية "الهجوم الجبان" الذي أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس أنه أودى بحياة الوزير خليل الرحمن حقاني مع عدد من معاونيه.