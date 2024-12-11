جولتان منفصلتان لبلينكن وسوليفان إلى الشرق الأوسط

توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى الشرق الأوسط في جولتين منفصلتين، للتأكد من تحقيق انتقال سلس للسلطة في سوريا، ولدفع الجهود الرامية إلى وقف النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.



ومن المقرر أن يزور بلينكن الأردن وتركيا، بينما سيزور سوليفان إسرائيل وقطر ومصر في الأيام المقبلة.



وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيؤكد على أن بلاده تدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا دعماً تاماً، وتريد أن تؤدي العملية إلى حكم جدير بالثقة وغير طائفي.