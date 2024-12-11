مقتل عشرة جنود في النيجر خلال "هجوم إرهابي" قرب بوركينا فاسو

قتل عشرة جنود في النيجر وجرح سبعة آخرون الثلاثاء في "هجوم إرهابي" وقع في بيتيلموله في غرب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو على ما أفاد الجيش في نشرة حول العمليات صدرت مساء.



وأشارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى هجوم آخر أوقع ضحايا واستهدف بلدة شاتومان في المنطقة نفسها. إلا أن المجلس العسكري الحاكم نفى ذلك متحدثا عن "معلومات لا أساس لها".