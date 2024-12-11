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أردوغان: الصومال وإثيوبيا اتفقتا على إعلان مشترك

أخبار دولية
2024-12-11 | 16:20
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أردوغان: الصومال وإثيوبيا اتفقتا على إعلان مشترك
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أردوغان: الصومال وإثيوبيا اتفقتا على إعلان مشترك

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصومال وإثيوبيا، الجارتين في منطقة القرن الأفريقي المختلفتين بشأن منطقة أرض الصومال الانفصالية، اتفقتا على إعلان مشترك لحل نزاعهما.

وشكر أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على "المصالحة التاريخية".

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