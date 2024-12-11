الجهاد الإسلامي تعلن وصول وفد للقاهرة لمناقشة صفقة بشأن الأسرى

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن وفدا يضم أمينها العام زياد النخالة وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء "بهدف إجراء مباحثات تتناول مستجدات صفقة تبادل الأسرى" مع إسرائيل وسبل إدخال إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة.