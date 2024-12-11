غارة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين مكلفين بتأمين شاحنات مساعدات جنوب قطاع غزة

أعلن مسعفون في ساعة مبكرة من أن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين المكلفين بتأمين شاحنات مساعدات في رفح مما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل.