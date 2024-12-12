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ترامب يدرس اختيارًا في شأن تعيين مبعوث خاص لإيران

أخبار دولية
2024-12-11 | 23:54
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ترامب يدرس اختيارًا في شأن تعيين مبعوث خاص لإيران
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ترامب يدرس اختيارًا في شأن تعيين مبعوث خاص لإيران

يدرس الرئيس المنتخب دونالد ترامب اختيار مسؤول المخابرات السابق ريتشارد جرينيل، ليكون مبعوثًا خاصًا لإيران، وفق ما أفاد مصدران لرويترز.
 
ولم يتخذ ترامب رسميًا حتى الآن أي قرارات نهائية في شأن الشخصيات أو الاستراتيجية، التي سيتبعها مع إيران وما إذا كان سيفرض عقوبات جديدة عليها أو سيتبنى مسار الدبلوماسية أو كليهما، لوقف برنامجها النوويّ.

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