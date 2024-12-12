بلينكن: الولايات المتحدة داعمة لعملية انتقال السلطة السياسية بقيادة وملكية سورية

أكّدت الولايات المتحدة دعمها الكامل لعملية انتقال السلطة السياسية بقيادة وملكية سورية.



وشدّد وزير الخارجية الأميركيّ أنطوني بلينكن، في بيان، على وجوب أن تفضي العملية الانتقالية هذه إلى حكم موثوق وغير طائفيّ يشمل الأطياف كافة.



كما شدّد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية والمساءلة ويتوافق مع مبادئ قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 2254.



وقال: "يتعيّن على العملية الانتقالية والحكومة الجديدة أن تفيا بالتزامات واضحة، لاحترام حقوق الأقليات بشكل كامل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين."



وأضاف: "كما يتعيّن منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو محط تهديد لجيرانها وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتدميرها بشكل آمن."



ولفت إلى أنّ الشعب السوريّ هو من سيقرر مستقبل سوريا.



وأعلن أنّ الولايات المتحدة ستعترف بالحكومة السورية المستقبلية، التي ستنبثق عن هذه العملية وتدعمها بالكامل.



وأظهر استعداد أميركا لتوفير الدعم المناسب للمجتمعات والدوائر الانتخابية السورية المختلفة.