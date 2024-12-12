خدمات الطوارئ الإسرائيلية: طفل قُتل بإطلاق النار على حافلة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

قُتل طفل، بعدما أطلق مسلح يشتبه في أنه فلسطينيّ النار على حافلة إسرائيلية، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية.



ولفت الجيش الإسرائيليّ إلى أنّ قواته تلاحق المسلح وأقامت حواجز على الطرق وحاصرت منطقة قريبة من مدينة بيت لحم الفلسطينية.



وقال مسعفون ومستشفى إنّ إطلاق النار أسفر عن إصابة أربعة على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر نحو 12 عامًا وتوفّي لاحقًا، في مستشفى، في القدس.

