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الرئيس الكوريّ الجنوبيّ مهاجمًا معارضيه: إنّكم قوى معادية للبلاد

أخبار دولية
2024-12-12 | 01:50
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الرئيس الكوريّ الجنوبيّ مهاجمًا معارضيه: إنّكم قوى معادية للبلاد
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الرئيس الكوريّ الجنوبيّ مهاجمًا معارضيه: إنّكم قوى معادية للبلاد

هاجم الرئيس الكوريّ الجنوبيّ يون سوك يول معارضيه السياسيين.

ووصفهم بأنّهم "قوى معادية للبلاد" ودافع عن إعلانه الأحكام العرفية، التي لم يدم فرضها طويلًا واعتبرها كانت خطوة قانونية لحماية الديمقراطية.
 
وجاءت تعليقاته بعد تصريح رئيس الحزب، الذي ينتمي له بأنه لا يبدو أنّ الرئيس ينوي الاستقالة وبالتالي تجب مساءلته تمهيدًا لعزله.

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