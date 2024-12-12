السفارة الأميركية في تايوان: نشاط الجيش الصينيّ في المنطقة متزايد في الوقت الراهن

لفتت السفارة الأميركية في تايوان إلى أنّ نشاط الجيش الصينيّ، في المنطقة، متزايد في الوقت الراهن.



لكنّها، لا ترى أنّ هذا التصاعد رد على زيارة قام بها رئيس تايوان لاي تشينغ ته للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.



وقال المتحدث باسم المعهد الأميركيّ في تايوان في بيان: "على الرغم من أنّ جمهورية الصين الشعبية أعلنت التدريبات العسكرية "السيف المشترك" ردًا ليست ردًا على زيارة الرئيس لاي، فإنّ النشاط العسكريّ الصينيّ، في المنطقة، متصاعد ويتفق مع مستويات شهدناها، خلال تدريبات كبيرة أخرى."





