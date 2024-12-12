مسيرة أوكرانية استهدفت سطح منشأة تابعة للشرطة في منطقة الشيشان

استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية سطح منشأة تابعة للشرطة، في منطقة الشيشان، وفق ما أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف.



وكتب قديروف على تطبيق تيليغرام: "انفجرت المسيرة في الهواء وألحقت أضرارًا بالسقف وهشمت نوافذ وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقًا صغيرًا ولكن تم أُخمد سريعًا."



وأصيب أربعة أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة.